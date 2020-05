Andere Nachbarländer im Umgang mit Krise besser als Deutschland

Relevanter ist freilich die Zahl der aktiven Fälle und Neuinfektionen. Nimmt man letztere als Maßzahl, sollte Österreich als erstes die Grenze zu Liechtenstein öffnen. Dort wurde laut der US-Universität Johns Hopkins nämlich am 26. April der bisher letzte Coronafall bestätigt. Gerade einmal 26 aktive Fälle gibt es in dem kleinen Fürstentum derzeit.

Ebenfalls weitgehend eingedämmt scheint die Pandemie in der Slowakei und Slowenien zu sein, wo der tägliche Zuwachs im einstelligen Bereich liegt. Die Zahl der aktiven Fälle liegt in diesen beiden Ländern bei 455 ( Slowakei) und 1.100 ( Slowenien). Freilich hat das vier Mal kleinere Slowenien damit fast genauso viele aktive Corona-Infizierte wie Österreich (1.190).

Nur Italien weist mehr aktive Fälle auf

Etwas schlechter sieht die Bilanz in Tschechien und Ungarn aus. Dort haben sich zwar insgesamt weniger Menschen mit dem Coronavirus infiziert als in Österreich, aber die Zahl der aktiven Fälle ist deutlich höher. In Tschechien gelten 3.050 Personen als noch nicht genesen, in Ungarn 1.881. Damit liegt das östliche Nachbarland Österreichs hinter dem früheren Coronavirus-Hotspot Schweiz, das 1.713 aktive Fälle in der Statistik führt. In allen drei Ländern liegt die Zahl der täglichen Neufälle im unteren zweistelligen Bereich, ähnlich wie in Österreich.