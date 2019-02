Analyse: Missbrauchs-Gipfel ging Laien nicht weit genug

Auch wenn Bereitschaft zur Veränderung signalisiert wurde und Schritte zur Verbesserung und Prävention gemacht wurden: Die Enttäuschung auf Seiten der Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche bleibt. Sie protestierten unweit des Vatikans. Sie fordern von Papst Franziskus konkrete Ergebnisse. Dazu zählt ein klares Statement, dass Bischöfe für das Verhalten ihrer Priester verantwortlich sind und bestraft werden, sollten sie etwas vertuschen.

Dringend notwendig, aber in vier Tagen nicht zu realisieren wäre eine neue Organisationskultur, bei der die Opfer, die meist Laien sind, tatsächlich in den Mittelpunkt der kirchlichen Interessen gestellt werden. Das käme gemessen an Vatikan-Standars einer Revolution gleich.

Vertuscher berieten mit

Genau das aber fordern Kritiker des Kongresses. Die indische Aktivistin Virginia Saldanha ist etwa empört, dass Kardinal Oswald Gracias bei der Konferenz eine zentrale Rolle gespielt hat. Dem indischen Kirchenmann wird vorgeworfen bei Missbrauchsfällen viel zu lange gewartet zu haben, ehe er diese der Polizei meldete. Saldanha erklärt, dass drei rechtliche Schreiben an den Kardinal gesandt wurden, in denen ein Gerichtsverfahren angedroht wurde, bevor der Kardinal Missbrauchsfälle zur Anzeige brachte.

Die Reformbewegung "Wir sind Kirche" hält die Vorschläge von Papst Franziskus zum Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern für unzureichend. Die genannten 21 Punkte könnten nur erste Schritte sein, um weltweit verbindliche Standards für Prävention und den Umgang mit Verdachtsfällen festzulegen. Generell sei eine fundamentale Neuausrichtung der Kirche nötig. Dazu gehörten die Abschaffung des Pflichtzölibats, die Weihe von Frauen, eine andere Sexualmoral und eine echte Gewaltenteilung in der römisch-katholischen Kirche.

Doch die Abschaffung des Zölibats als Präventionsmaßnahme war kein Thema. "Man wird über die Lebensform der Priester sprechen, aber ich glaube nicht, dass das der einzige Punkt ist, an dem der Missbrauch überwunden wird", sagte der deutsche Kardinal Reinhard Marx. Papst Franziskus gilt als ein erklärter Befürworter des Zölibats.

„Wir sind Kirche“-Reformer fordern angesichts der aktuellen existenziellen Krise eine fundamentale Neuausrichtung der katholischen Kirche: "Der jahrzehntelange massive spirituelle wie sexuelle Missbrauch an Kindern, Jugendlichen, Seminaristen, Frauen und Ordensfrauen und deren systematische Vertuschung sind kein Teilproblem, das isoliert gelöst werden kann, sondern ergeben sich aus der gegenwärtigen hierarchischen Grundstruktur der römisch-katholischen Kirche."