Europa sucht Antworten auf Chinas Vormarsch

Der europäische Weg war bisher ein anderer: Die EU fordert seit vielen Jahren eine weitere Öffnung und Reformen der staatlich gelenkten chinesischen Wirtschaft. Die Fortschritte waren überschaubar. Seit 2013 wird über ein Investitionsabkommen verhandelt, das geistiges Eigentum und Patente besser schützen soll. Und den gewaltigen chinesischen Stahl-Überkapazitäten, die die Weltmarktpreise ruinieren, will die EU mit einer gemeinsame Diskussionsplattform den Kampf ansagen. Ebenfalls mit wenig Erfolg.

Was tun? Es bleibt eine Gratwanderung. Schließlich will die EU eine Verfechterin des freien Handels und Wettbewerbs bleiben und einen wichtigen Geschäftspartner nicht vergraulen: China ist der am schnellsten wachsende Absatzmarkt. Und mittlerweile ein Großinvestor: Viele chinesische Unternehmen sind in den vergangenen Jahren auf Einkaufstour in Europa gegangen. Chinas Investitionen in Europa haben jene in Gegenrichtung inzwischen weit überflügelt (siehe Grafik) . Dabei war die Übernahme des Chemieriesen Syngenta in der Schweiz durch ChemChina mit 44 Milliarden Dollar im Jahr 2016 der mit Abstand größte Posten.