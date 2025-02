Cannabis und Co: CDU will Ampel-Gesetze aufheben

Die Kritik an den harten Migrationsplänen von CDU-Chef Friedrich Merz – und ganz besonders gegen die vergangene Woche im Bundestag erhaltene AfD-Unterstützung für Teile davon – ist weiter groß. Nicht mal alle von Merz’ eigenen Parteileuten stimmten am Freitag für sein „Zustrombegrenzungsgesetz“, einer Begrenzung des Familiennachzugs, das daraufhin scheiterte.

„Herz statt Merz“ – solche Sätze waren schon bei den G roßdemos gegen Rechtsextremismus und für die „Brandmauer“ am Wochenende auf Plakaten zu lesen. Am Montag ging es vor der Berliner Messe , wo die CDU ihren Parteitag abhielt, weiter: „CDU-Unchristlich!“ und „Merz: Schande“ war da zu lesen.

Dennoch hat die CDU am Montag beschlossen, mit einem „Sofortprogramm“ an ihrer Linie festzuhalten. Neben Bürokratieabbau und Wirtschaftsentlastungen will die Partei demnach wesentliche Maßnahmen der Ampel-Regierung rückgängig machen, sollte sie in die Regierung kommen. Darunter ist eben auch das am Freitag nicht durchgegangene „Zustrombegrenzungsgesetz“, außerdem einmal mehr dauerhafte Grenzkontrollen und Rückweisungen an den Grenzen, wofür vergangenen Mittwoch auch die AfD mitgestimmt hatte. Es geht aber um mehr Bereiche.