Als die Wähler das Wahlzuckerl Grundeinkommen einforderten

Mindestsicherung ist in weiter Ferne – aber das Vorhaben hat Scherzbolde auf den Plan gerufen. Bereits am Tag nach der Parlamentswahl war der Andrang im Büro der Steuerberatungsstelle in der süditalienischen Gemeinde Giovinazzo groß. „Die Fünf Sterne haben gewonnen, jetzt möchten wir die Formulare für das Grundeinkommen ausfüllen“, forderte eine Gruppe von 50 Personen. Ähnliches spielte sich vor Arbeitsämtern und Steuerbüros in Bari und Palermo ab. Der Andrang in Siziliens Hauptstadt war so groß, dass die Angestellten an die Tür einen Zettel mit der Information auf Italienisch und Arabisch hängten, dass es keine Formulare gebe.