Alle Augen richten sich auf McConnell: Hält er Trump die Treue?

Donald Trump liebt ja Superlativen - alles, was er plant und macht ist in seiner Welt das Beste, Größte, Höchste, Tollste, Erste. Jetzt muss er damit leben, als erster Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten auch noch ein zweites Amtsenthebungsverfahren durchstehen zu müssen.

Das Repräsentantenhaus hat Dienstagabend (MEZ) mit den Stimmen der Demokraten und auch zehn Republikanern wegen "Anstiftung zum Aufruhr" das Impeachment-Verfahren abgesegnet.