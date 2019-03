Algerien: Zehntausende protestieren gegen neue Kandidatur Bouteflikas

Den zweiten Freitag in Folge sind in Algerien zehntausende Menschen gegen die erneute Kandidatur von Präsident Abdelaziz Bouteflika auf die Straße gegangen. Die Polizei setzte an mehreren Stellen der Hauptstadt Algier Tränengas ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. Mehrere Menschen wurden demnach verletzt. Ebenso wie vor einer Woche gab es auch in weiteren Städten Algeriens Proteste.

Das berichtete die Nachrichtenwebsite TSA. Am Platz der Märtyrer in der Innenstadt blockierten Sondereinsatzkräfte einen Demonstrationszug, auch an anderen Orten der Stadt stellten sich Sicherheitskräfte den Demonstranten in den Weg. Mit massivem Einsatz von Tränengas wurden die Demonstranten daran gehindert, den Sitz der Regierung zu erstürmen. Auch ein Demonstrationszug zum Präsidentenpalast wurde gestoppt, dabei kam es zu Zusammenstößen. Über dem Stadtzentrum kreiste ein Hubschrauber.