Algerien: Proteste gegen erneute Kandidatur von Bouteflika

Die Proteste in Algerien gegen die erneute Kandidatur des altersschwachen Staatschefs Abdelaziz Bouteflika bei der Präsidentenwahl reißen nicht ab. Journalisten und Augenzeugen berichteten am Mittwoch, im Zentrum der Hauptstadt Algier und in anderen Regionen seien Tausende Studenten auf die Straße gezogen. Dabei riefen sie unter anderem "Das Volk will einen Regimewechsel".

Bereits in den vergangenen Tagen war es in dem nordafrikanischen Land zu großen Demonstrationen gegen Bouteflika gekommen. Der 82-Jährige hatte am Sonntag offiziell seine Kandidatur für die Wahl am 18. April eingereicht. Sollte er gewinnen, wäre es seine fünfte Amtszeit.