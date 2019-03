Algerien: „Die Macht“ lässt Bouteflika fallen

Bouteflika verzichtete auf eine Kandidatur, verschob aber zugleich die Wahlen auf unbestimmte Zeit – was seine offiziell am 28. April auslaufende Amtsperiode auf ebenso unbestimmte Zeit verlängern dürfte. Das Regime kündigte zwar einen demokratischen Übergangsprozess samt Reformen und Bildung einer neuen Regierung an. Das zielte Beobachtern zufolge jedoch großteils darauf ab, Zeit zu gewinnen und die vielschichtige Opposition zu spalten.

Ohne Erfolg: Die Proteste halten an, gefordert wird ein Neubeginn ohne jede Beteiligung der alten Eliten. Auch nach den Freitagsgebeten wird man wieder die Parole „Aus Altem kann man nichts Neues schaffen“ hören – auch wenn nicht klar ist, wie das Neue aussehen könnte.