Vom Musiker zum Terrorfürst

Er soll der Kopf einer der gefährlichsten Terrororganisationen der Welt sein: Jama'at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM) – einem Ableger der al Qaida in der Sahelzone, der derzeit vor allem in Mali vorrückt und Regierung wie russischen Söldnern Sorgenfalten beschert. Iyad ag Ghali, früher mondäner Whiskytrinker und Zigarrenraucher in westlichen Bars, hat eine turbulente Entwicklung hinter sich, die exemplarisch die Entwicklung einer ganzen Region widerspiegelt.

Als ag Ghali Mitte der 50er-Jahre geboren wurde, war Mali noch französische Kolonie. Die auch von Paris angestrebte Unabhängigkeit des Landes sorgte vor allem bei den Tuareg für Widerstand: „Unsere Interessen und Bestrebungen könnten unter keinen Umständen wirksam vertreten werden, solange wir an ein Gebiet gebunden sind, das zwangsläufig von einer schwarzen Mehrheit repräsentiert und regiert wird, deren ethnische Zugehörigkeit, Interessen und Bestrebungen nicht mit unseren übereinstimmen“, schrieben sie in einem Brief an General de Gaulle.