Agenten-Krimi um russischen Top-Spion mitten in Berlin

Berlin, 19. Oktober 2021: Vor der russischen Botschaft liegt der leblose Körper eines Diplomaten, der offenbar aus dem Fenster gestürzt war. Doch laut Recherchen der "Bildzeitung" und des "Spiegels" handelte es sich nicht um einen Unfall, sondern um Mord im Agentenmilieu.

Denn bei dem 35-jährigen Mann handle es sich um Kirill Zahlo, offiziell zweiter Botschaftsrat, angeblich aber ein Top-Spion des russischen Geheimdienstes FSB, dessen Vater Vize-Chef des FSB ist.

War zuvor in Wien

Kirill Zahlo war erst am 14. Juni 2019 aus Wien in die bundesdeutsche Hauptstadt versetzt worden. Nur drei Monate später wurde im Kleinen Tiergarten in Berlin der georgische Veteran des Tschetschenien-Krieges Selimchan Changoschwili (40) erschossen – von einem Auftragskiller des FSB. Vorbereitet und gedeckt war der Mord, so schreibt "Bild", durch die russische Botschaft. Beteiligt: Kirill Zhalo.

Der 35-Jährige war nicht irgendwer: Er war Sohn des FSB-Vizes, des Generalmajors Alexey Zhalo (66), der wiederum verantwortlich für den Terrorkampf und Auftragsmorde sei, berichtet "Bild".