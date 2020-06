Wahlen mit viel Sprengstoff

Es gibt ein Davor und ein Danach. Dazwischen liegt der 5. April, Wahltag in Afghanistan. An diesem Tag wählen geschätzte zwölf Millionen Wahlberechtigte einen neuen Präsidenten. Der alte, Hamid Karzai, tritt nicht mehr an. Ein Stichtag. Es ist der erste demokratische Machtwechsel in der Geschichte Afghanistans.

Aber einer, der von Gewalt überschattet ist. "Die Welt ist verrückt geworden", so ein Afghane, der für ausländische Medien arbeitet, über die Lage in Kabul. Seit Wochen überziehen Aufständische vor allem die afghanische Hauptstadt sowie Provinzhauptstädte mit einer Welle von Anschlägen und Attentaten. Vor zwei Wochen war es das Serena Hotel, in dem Aufständische um sich schossen. Der bekannte Journalist Sardar Ahmed, engagierter Rettungsanker, Hilfesteller und Anknüpfungspunkt für viele Ausländer in Kabul, starb dabei. Mit ihm seine Frau und zwei seiner Kinder. Sein Tod sollte zu einem Aufschrei des liberalen Afghanistan, sein Begräbnis zu einer Demonstration gegen die andauernde Gewalt führen. Ein Ruf, der ungehört blieb. Anschläge auf die Wahlkommission folgten ebenso wie Attacken auf Gästehäuser. Aus Sicherheitsgründen wurden viele von ihnen geräumt. Am Mittwoch zündete ein Selbstmordattentäter vor dem Innenministerium in Kabul eine Bombe.

All das, während in den Statements und Aussendungen der NATO-Truppe ISAF weiterhin von "Fortschritt", "Entwicklung" und "Assistenz" die Rede ist. Aus Sicht der NATO ist der Job in Afghanistan erledigt. Mit Ende des Jahres endet das Mandat der ISAF. Darüber, was danach passieren wird, herrscht völlige Unklarheit.

Eine Folgemission der NATO ist noch in Diskussion, ein bilaterales Sicherheitsabkommen zwischen den USA und Afghanistan ist noch nicht unterzeichnet. Karzai hatte es zwar ausverhandelt, den Deal auch vom höchsten Rat der Stammesführer und Ältesten, der Loya Jirga, absegnen lassen, ihn bisher aber nicht unterschrieben. Zwischen Afghanistans scheidendem Präsidenten Karzai und US-Präsidenten Barack Obama herrscht offene Dissonanz.