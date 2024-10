Ständige Angst: Ehemalige afghanische Polizistinnen von Taliban bedroht

Seit die islamistischen Taliban in Afghanistan wieder an der Macht sind, leben ehemalige Polizistinnen in ständiger Angst und Bedrohung. Das schreibt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in einem Bericht. Frauen schilderten demnach, wie sie Drohanrufe erhielten oder wie Islamisten gewaltsam ihre Häuser durchsuchten.

Nur noch wenige Frauen im Einsatz

Unter den Taliban sind laut Human Rights Watch nur noch in wenigen Bereichen Polizistinnen im Einsatz, etwa an Checkpoints oder in Frauengefängnissen. Viele der ehemaligen Beamtinnen seien in andere Landesteile oder Nachbarländer geflüchtet. Nur ein kleiner Teil sei in westlichen Länder, die die Rekrutierung und Ausbildung afghanischer Polizistinnen nach 2002 gefördert und finanziert haben, aufgenommen worden.