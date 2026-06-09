Frauen in Afghanistan wegen Verstoß gegen Kleiderordnung festgenommen
Die Vereinten Nationen kritisieren die Anwendung von Gewalt gegen "dem Anschein nach friedliche Protestierende" in Afghanistan. Er sei alarmiert über die exzessive Gewalt in Herat, schrieb der UNO-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Afghanistan, Richard Bennett, auf der Plattform X.
In der Stadt Herat im Westen des Landes waren über das Wochenende Proteste ausgebrochen, nachdem Sittenwächter der regierenden, islamistischen Taliban Frauen wegen angeblicher Verstöße gegen die Kleiderordnung festgenommen hatten. Die UNO-Hilfsmission für Afghanistan (UNAMA) hatte die Festnahmen bereits am Wochenende kritisiert.
Der Polizeidirektor der Stadt Herat bestätigte dem afghanischen Fernsehsender Tolonews die Proteste, die Lage sei unter Kontrolle. Sicherheitskräfte würden gegen jede "Störung der öffentlichen Ordnung" vorgehen.
Taliban: Berichte über Festnahmen sind falsch
Berichterstattung von vor Ort sei erschwert, da Journalisten das Gebiet der Proteste nicht betreten dürfen, berichteten lokale Quellen der Deutschen Presse-Agentur. In Herat seien auch am Morgen weiter Schussgeräusche zu hören gewesen und die Sittenwächter würden verstärkt Frauen zu Kontrollen anhalten, hieß es weiter. Im Zuge der Proteste sei es in den vergangenen Tagen zu Dutzenden Festnahmen gekommen.
Auf Videos in Sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie in Menschenmengen gefeuert wird und Personen mit langen Gegenständen geschlagen werden. Es sind Protestrufe auch von weiblichen Stimmen zu hören. Die Echtheit der Aufnahmen konnte zunächst nicht überprüft werden. In einer Stellungnahme des zuständigen "Ministeriums für Laster und Tugend" hieß es, Berichte über Festnahmen in Herat durch die Sittenwächter seien falsch.
Die in Afghanistan herrschenden radikal-islamischen Taliban hatten im Jahr 2024 ein neues Sittengesetz verabschiedet. Dieses führte auch die neue Sittenpolizei ein, die jetzt in Herat Verhaftungen durchgeführt haben soll. Die Regelungen beschreiben beispielsweise, dass Frauen außer Haus ihr Gesicht bedecken müssen.
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