Frauen in Afghanistan wegen Verstoß gegen Kleiderordnung festgenommen

Die Vereinten Nationen kritisieren die Anwendung von Gewalt gegen "dem Anschein nach friedliche Protestierende" in Afghanistan. Er sei alarmiert über die exzessive Gewalt in Herat, schrieb der UNO-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Afghanistan, Richard Bennett, auf der Plattform X.

In der Stadt Herat im Westen des Landes waren über das Wochenende Proteste ausgebrochen, nachdem Sittenwächter der regierenden, islamistischen Taliban Frauen wegen angeblicher Verstöße gegen die Kleiderordnung festgenommen hatten. Die UNO-Hilfsmission für Afghanistan (UNAMA) hatte die Festnahmen bereits am Wochenende kritisiert.

Der Polizeidirektor der Stadt Herat bestätigte dem afghanischen Fernsehsender Tolonews die Proteste, die Lage sei unter Kontrolle. Sicherheitskräfte würden gegen jede "Störung der öffentlichen Ordnung" vorgehen.