Kämpfe seit 40 Jahren: Explosive Überreste gefährden Kinder

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Kinder sind in Afghanistan weiterhin besonders von Minen und nicht explodierter Munition betroffen. "Kinder zahlen den höchsten Preis", schrieb der UN-Sonderberichterstatter für Afghanistan, Richard Bennett, in einer Stellungnahme zum heutigen internationalen Tag der Minenaufklärung. "Kinder zahlen den Preis": Explosive Überreste fordern Tote Seit über 40 Jahren kämpfen in Afghanistan verschiedene Gruppen. Explosive Überreste im Land reichen daher von Munition aus Zeiten sowjetischer Besatzung Ende der 1970er-Jahre bis zu improvisierten Minen der vergangenen Jahre, erklärt Nick Pond, Chef des Minenräumprogramms der UN in Afghanistan.

Kinder fänden die Reste beim Spielen oder Weiden von Tieren, beschrieb Pond die Gefahren bei einer Pressekonferenz kürzlich in Kabul. Mitte Februar beispielsweise sei ein Blindgänger explodiert, den eine Gruppe von Burschen in Nangarhar im Osten des Landes in ein Feuer geworfen habe. Zwei Buben seien sofort tot gewesen, ein weiterer später an seinen Verletzungen verstorben. Jetzt könnten noch weitere Gefahren hinzukommen. Munitionsrückstände auch aktuell weiter eine Gefahr Seit Ende Februar kämpfen Afghanistan und sein Nachbarland Pakistan wieder miteinander. Islamabad wirft Kabul vor, im Land Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Die islamistischen Taliban in Kabul bestreiten das. Pakistan flog zwar auch immer wieder Luftangriffe in Afghanistans Landesinnern. Aber im gemeinsamen Grenzgebiet konzentrieren sich derzeit die Kämpfe.

Dort konnte der Dänische Flüchtlingsrat (DRC) nach eigenen Angaben in dieser Woche acht Überreste von Raketen und Granaten entfernen. Die Sprengkörper waren nach Ausbruch der Kämpfe zwischen den Nachbarländern gefunden worden. Von wem sie stammen, ließ sich nicht unabhängig überprüfen. UN fordern mehr Geld für Räumarbeiten Die Organisation räumt im Grenzgebiet weiter und versucht Anrainer aufzuklären. Denn gerade Afghanen, die aus Pakistan zurückkehrten, seien sich der Gefahren häufig noch nicht bewusst, schreibt DRC in einer Mitteilung. Doch für einen Ausbau der Programme fehlt häufig Geld.