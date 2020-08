Affäre: Südtiroler Politiker beantragten Corona-Hilfsgelder

In Südtirol sorgt derzeit eine Affäre rund um vier Politiker für Aufregung, die Corona-Hilfsgelder beantragt haben. Betroffen sind drei Politiker der regierenden Südtiroler Volkspartei (SVP), unter anderem Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat Arnold Schuler, sowie der Vorsitzende der Oppositionspartei "Team K", Paul Köllensperger.

Am Dienstag beraten die Parteigremien über mögliche Konsequenzen. Es könnte auch dazu kommen, dass die Betroffenen ihre Ämter zurücklegen müssen, die sie in der Partei oder im Landtag bekleiden. Bei der SVP ist neben Schuler Gert Lanz, Fraktionssprecher im Landtag, sowie Hans Tauber, der einer der vier Gesetzgebungskommissionen des Landesparlamentes vorsteht, in die Affäre verwickelt. Köllensperger indes könnte die Parteiführung zurücklegen.