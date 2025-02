Nach Migrationsstreit in Deutschland: Massen-Proteste gegen rechts

Es war nach Meinung vieler politischer Beobachter eine historische Woche in Deutschland, mit einer Zeitenwende im Parlamentarismus. Denn erstmals erhielt die von den demokratischen Parteien hochgezogene so genannte Brandmauer gegen rechts starke Risse.

Der Kanzlerkandidat der Union (CDU/CSU), Friedrich Merz, machte in Sachen Migration am Mittwoch erstmals gemeinsame Sache mit der in Teilen als rechtsextrem eingestuften AfD. Einen totalen Durchmarsch in der Causa verhinderten zwar am Freitag ein Dutzend seiner eigenen Parteigenossen. Doch da war der Schaden schon angerichtet – auch Merz beschädigt.