AfD-Politiker (22) in Bayern festgenommen

Haftbefehl wird auf Rechtm├Ą├čigkeit gepr├╝ft

Der Anfangsverdacht habe sich nach der Auswertung von Beweismitteln erh├Ąrtet. Halemba soll noch am Montag, sp├Ątestens am Dienstag einem Richter in W├╝rzburg vorgef├╝hrt werden, der Untersuchungshaft anordnen k├Ânne. Sein Anwalt legte Beschwerde gegen den Haftbefehl ein. Ein Ermittlungsrichter pr├╝fe nun, ob der Haftbefehl rechtm├Ą├čig ergangen ist, so eine Sprecherin des Amtsgerichts W├╝rzburg.

Am Freitag hatte die AfD-Fraktion selbst mitgeteilt, dass gegen einen ihrer Abgeordneten ein Haftbefehl vorliege. Dass es sich um Halemba handelt, best├Ątigte dann die Staatsanwaltschaft. Am Wochenende konnte Halemba, der in W├╝rzburg wohnt, nicht angetroffen werden.

