Versöhnung am rechten Rand: Kehrt die AfD in Europa ins Team der FPÖ zurück?

Es war zwar nicht viel mehr als ein Händedruck, aber der hatte politisches Gewicht. Viktor Orban hatte in der Vorwoche Alice Weidel, Chefin der deutschen AfD zu sich nach Budapest geladen. Eine Versöhnung mit möglichen politischen Konsequenzen für die EU-Politik.

Weidel nannte ihren Gastgeber ein Vorbild, man werde mit Ungarn enger zusammenarbeiten - wenn man in der deutschen Regierung säße. Danach sieht es derzeit, wenige Tage vor der Bundestagswahl, nicht aus, da keine andere Partei mit der AfD zusammenarbeiten will - und diese nach Umfragen zwar auf Platz zwei, aber in der politischen Isolation landen wird.