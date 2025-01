Von Migration, über den Ukraine-Krieg bis hin zur generellen Einstellung gegenüber der EU: In Sachen Außenpolitik haben FPÖ und ÖVP teils sehr unterschiedliche Ansichten. Können die beiden Parteien so in außenpolitischen Fragen überhaupt einen gemeinsamen Nenner finden? Inwiefern würde eine mögliche Kickl-Regierung Österreichs Außenpolitik beeinflussen und verändern? Und wie reagieren eigentlich andere Staats- und Regierungschefs auf die derzeitigen politischen Entwicklungen in Österreich? Darüber spricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Brüssel-Korrespondent Konrad Kramar.