"Nicht alternativlos": Petrys kalkuliertes Spiel mit dem Rückzug

Das ist eine Kritik, die der Zirkel um den wohl umstrittensten AfDler seit Monaten auf sie einprasseln lässt. Dass ihr das irgendwann zu viel werden könnte, damit hat aber kaum jemand gerechnet – bis Petry nun in einem Interview mit dem Tagesspiegel genau das in den Raum stellte: "Weder die Politik noch die AfD sind für mich alternativlos", sagte sie da; es sei sinnvoll, das eigene Leben von Zeit zu Zeit zu überdenken. "So halte ich das auch jetzt, nach mehr als vier Jahren in der AfD, die einen enormen Kraftaufwand bedeutet haben und den Abschied von einem geregelten Leben." Dabei spielt offenbar nicht nur ihr fünftes Kind, das sie demnächst erwartet, eine Rolle, sondern die Anfeindungen: Jeder Politiker müsse zugeben, dass so etwas ihn persönlich berührt – so auch sie: "Alles andere wäre gelogen."

Dass dies als ernsthafte Rückzugsandrohung zu lesen ist, ließ Petry freilich nach Veröffentlichung gleich wieder dementieren, aber unabsichtlich rausgerutscht dürfte ihr das Ganze wohl nicht sein – schließlich hat sie jede Aussage selbst autorisiert.