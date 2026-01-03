Ärzte ohne Grenzen, Caritas: Israel verbietet NGOs Arbeit im Gazastreifen

NGOs wie Ärzte ohne Grenzen (MSF) schlugen bereits vor Weihnachten Alarm: Hunderttausende Menschen in Gaza stünden künftig ohne lebensrettende medizinische Versorgung da. MSF ist eine der größten internationalen Organisationen, die derzeit im Gazastreifen tätig sind. Mit 1. Jänner hat Israels Regierung 37 internationalen Hilfsorganisationen die Zulassung für den Gazastreifen entzogen. Sie müssen ihre Arbeit bis März in Israel und den palästinensischen Gebieten einstellen – betroffen sind neben MSF Oxfam, Caritas, medico international, International Rescue Committee (IRC) und World Vision.

Die 37 betroffenen Organisationen hätten das Verfahren nicht abgeschlossen, da sie sich weigerten, eine Liste ihrer Ortskräfte vorzulegen, so Israels Botschafterin in Belgien, Idit Rosenzweig-Abu. Der Botschafterin zufolge habe sich ihr Beitrag nur auf ein Prozent des gesamten Hilfsvolumens belaufen. Informationen über Mitarbeiter verlangt Die israelische Regierung verlangt von den Organisationen "vollständige und überprüfbare Informationen über ihre Mitarbeiter" bereitzustellen, darunter deren Staatsbürgerschaften und vertrauliche Informationen, so Kritiker; die Organisationen dürfen nur nach Genehmigung des Ministeriums zur Bekämpfung von Antisemitismus tätig werden. Ärzte ohne Grenzen wirft die Regierung konkret vor, dass zwei Mitarbeiter in Gaza Verbindung zum Palästinensischen Islamischen Dschihad und der Hamas haben würden. MSF agiere "aktivistisch", Mitarbeiter verbreiteten zum Teil "aggressive antiisraelische Propaganda". Auch Organisationen, denen vorgeworfen wird, sie oder ihre Mitarbeiter hätten in den vergangenen sieben Jahren zum Boykott Israels aufgerufen, haben ihre Zulassung verloren. Laut einem Post des israelischen Außenministeriums am 31. Dezember auf X dürften 23 internationale NGOs im Küstenstreifen weiterarbeiten, darunter die Welthungerhilfe.