Die Bauchtänzerin und die Salafistin

Bei Dina und Rita sind die Familien-Verhältnisse noch zusätzlich kompliziert: Weil die Salafistin ihre meiste Zeit mit Gebeten verbringt, kommt sie kaum zum Arbeiten. Die reiche Dina steckt ihr Geld zu. Theoretisch dürfte eine streng Religiöse kein "schmutziges Geld", verdient durch den Bauchtanz, annehmen, umso weniger, wenn es von Anti-Mursi-Kreisen stammt. Die Bauchtänzerin sagt mir, sie hilft, um ihre Schwester davor zu bewahren, noch mehr abzudriften in Richtung radikaler Salafismus. Der Salafistin hingegen wäre es am liebsten, die Schwester würde nicht nur aufhören für Armee und Polizei zu tanzen, sondern den Beruf an den Nagel hängen.

Keine will nachgeben.

Zusätzliche Facette des Schwestern-Schicksals: Bis vor 13 Jahren trat die Salafistin als Sängerin in Nachtclubs auf: Warum sie religiös wurde, frage ich sie. Hatte sie ein Ehemann dazu gezwungen? Kein Ehemann, aber Männer im Allgemeinen, meint Rita. Sie deutet Belästigungen durch Musikmanager an. Unsere Männer, meint sie, seien damals unerträglich gewesen.

Sie sind es immer noch. Unter der islamischen Regierung wurden oft Belästigungen öffentlich angeprangert. Frauen-Organisationen sagten mir damals, sie mutmaßten Islamisten dahinter. Die Islamisten gingen, die Belästigungen blieben, auch wenn niemand mehr darüber redet. Kairo steht in der Statistik der für Frauen bedrohlichen Städte auf dem unrühmlichen ersten Platz.

Erst vergangene Woche bestätigte Kairo wieder seinen miserablen Ruf: Auf dem Universitätsgelände rissen laut Augenzeugen junge Männer einer Studentin beinahe die Kleider vom Leib, bevor sie sich in letzter Minute in eine Toilette in Sicherheit flüchten konnte.

Der Uni-Rektor beschuldigte jedoch das Opfer, es hätte mit ihrem "rosafarbenen Pullover und mit ihren schwarzen Leggings" den Zwischenfall erst ausgelöst.

Daraufhin griff noch der bekannte Fernsehmoderator Tamer Amin den Fall auf und beschimpfte die Studentin. Sie hätte ausgesehen wie eine "Bauchtänzerin", außer das so eine sich besser anziehe!