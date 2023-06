Abtreibungen: Ex-US-Vizepräsident will landesweites Verbot ab 15. Woche

Es ist eine neue Kampfansage an Donald Trump: Ein Jahr nach dem Aus für das landesweite Grundrecht auf Abtreibungen in den USA hat der republikanische Präsidentschaftsbewerber Mike Pence seinen Rivalen bei dem Thema offen herausgefordert. Der Ex-Vizepräsident sagte am Freitag bei einer Konferenz evangelikaler Aktivisten in Washington, jeder republikanische Bewerber sollte sich für ein landesweites Verbot von Abtreibungen ab der 15. Schwangerschafts-Woche einsetzen.

➤ Mehr dazu hier: Nach sechs Wochen illegal: Nächste Runde im US-Kampf um Abtreibung

"Wir dürfen nicht ruhen und nachlassen, bis wir die Unantastbarkeit des Lebens wieder in den Mittelpunkt des amerikanischen Rechts in jedem Bundesstaat dieses Landes gerückt haben", sagte der erzkonservative Politiker und Abtreibungsgegner. "Tatsache ist: Heute ist das Abtreibungsrecht der Vereinigten Staaten mehr auf einer Linie mit China und Nordkorea als mit westlichen Staaten in Europa."