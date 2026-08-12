Zwei Tote bei Absturz eines US-Militärhubschraubers in Texas

Ein Hubschrauber des US-Militärs ist in Texas abgestürzt. Die zwei Piloten an Bord kamen dabei ums Leben, wie CNN und lokale Nachrichtensender übereinstimmend unter Berufung auf die zuständige Polizeibehörde am Mittwoch berichteten.

Der Absturz des Apache-Hubschraubers ereignete sich demnach in der Nähe des Militärstützpunkts Fort Hood der US-Landstreitkräfte auf einem Feld bei der Ortschaft Salado, wo der Crash einen Flächenbrand auslöste.