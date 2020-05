Falsche Versprechen und (k)ein Abkommen

Also bemühten sich außenpolitische Berater der Kanzlerin um die Zusicherung von US-Seite, dass „deutsches Recht auf deutschem Boden respektiert wird“. Trotz ausweichender Antworten aus den USA sagte Kanzleramtschef Ronald Pofalla ( CDU) am 12. August: „Die US-Seite hat uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten.“ Innenminister Hans-Peter Friedrich ( CSU) sagte der Rheinischen Post, das Abkommen könne bald geschlossen werden.

Die Antwort der USA folgte unmissverständlich: „Ich habe mich über die Äußerungen von Friedrich in der ‚ Rheinischen Post‘ gewundert. Christoph, wir beide wissen, dass es wirklich eine große Herausforderung (und vielleicht sogar unmöglich) sein wird, die öffentliche Debatte unter Kontrolle zu halten, aber wir sollten nichts sagen, was die Erklärung möglicher neuer Enthüllungen und den Umgang damit noch schwieriger macht. Richtig?“, mailte der zweite Mann an der US-Botschaft in Berlin, Jim Melville, Merkels Berater Christoph Heusgen.

Auch im Oktober, als das Abhören von Merkels Handy bekannt wurde und Washington zusagte, Kanzlerin und Bundespräsidenten nicht zu überwachen, wollte die Umgebung Merkels mehr: Eine Erklärung, dass die USA und Deutschland „den jeweils anderen nationalen Interessen nicht schaden“. US-Antwort: „... können wir die vorgeschlagene Überarbeitung des letzten Punktes nicht akzeptieren“. Zu dem Zeitpunkt hatte Merkel die Bundestagswahlen aber bereits gewonnen.

„Die Bundeskanzlerin steckt in der Falle“, schreibt der Spiegel jetzt. Aber das könnte wishful thinking sein. Denn Merkel gewann die Wahlen wohl nicht wegen ihrer scheinbar toughen Haltung gegenüber den USA – die Späh-Affäre, siehe oben, scheint herzlich egal zu sein. Und dass vor den Kulissen politisch anders präsentiert als hinter den Kulissen agiert wird, dürfte auch nicht ganz neu sein.