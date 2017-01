872 Flüchtlinge sollen diese Woche in die USA einreisen dürfen

Trotz des pauschalen Einreiseverbotes sollen in dieser Woche 872 Flüchtlinge in die USA kommen dürfen. Man arbeite an Genehmigungen für sie, sagte Kevin McAleenan vom Heimatschutzministerium am Dienstag in Washington. Präsident Donald Trump hatte am Freitag verfügt, dass Flüchtlinge aus aller Welt für 120 Tage nicht in die USA einreisen dürfen, jene aus Syrien werden sogar auf unbestimmte Zeit ausgesperrt. Außerdem verhängte er einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus den mehrheitlich muslimischen Ländern Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen und sorgte mit den Maßnahmen in den USA und im Ausland für Empörung.