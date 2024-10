81-Jähriger wollte Geld mit illegalen Hybrid-Schafen verdienen

Das „Riesenschaf“ bringt im Durchschnitt stolze 135 Kilogramm auf die Waage und hat Hörner mit einer Länge von 1,5 Metern . Die Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) hat die Tierart weltweit als geschützte Art eingestuft und in Montana eigentlich verboten.

Richter fällte Urteil

Im März 2024 hat sich der 81-Jährige schuldig bekannt. Richter Brian Morris hat nun am Montag eine sechs-monatige Haftstrafe gegen Schubarth ausgesprochen. Morris behauptete, es fiel ihm schwer, den älteren Mann angemessen zu bestrafen, argumentierte aber, seine Strafe als Abschreckung für zukünftige Fälle zu nutzen zu wollen.

Das Gericht hat Schubarth wegen Import, Besitz, Transport und Verkauf von artgeschütztem und falsch gekennzeichnetem Wildtier verurteilt. Zusätzlich verhängte der Richter eine Geldstrafe in Höhe von 20,000 US-Dollar und verpflichtete Schubarth 4,000 US-Dollar an die US Fish and Wildlife Foundation zu zahlen.

Schubarths Anwalt Jason Holden behauptete, Schubarth zeigte sich besonders schuldbewusst und es habe sein Privatleben zerstört. Schubarth sagte selbst zum Richter: „Ich werde den Rest meines Lebens daran arbeiten müssen, alles wiedergutzumachen, was ich getan habe.“

Die US Fish and Wildlife Foundation hat MMK beschlagnahmt und hält ihn in einer artgerechten Einrichtung, bis er in einen Zoo transferiert wird.