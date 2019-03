"70 Prozent der 18-29-Jährigen fühlen sich noch immer als Ostdeutsche"

Gibt es heute noch Mauern – wirtschaftliche, mentale, emotionale?

Die Mauer ist eher eine „gläserne Decke“ geworden. Von 100 Referatsleitern im Bundestag kommen nur 4 aus dem Osten. Von allen ostdeutschen Universitäten und Hochschulen kommen ebenfalls nur 4 aus dem Osten. Die Revolution von 1989 ist noch lange nicht vorbei.

Leben wir heute in einer Wendezeit?

Also die Wende dauert an, weil es ja auch den alten Westen nicht mehr gibt. In den 1980ern lebte es sich in der Bundesrepublik sozialistischer als es die DDR je geschafft hätte. Dann kam die Öffnung der Mauer, der Neoliberalismus und seither hat sich der Kapitalismus total verändert.