Spanien und Portugal testen 4-Tage-Woche: Das sagen Experten dazu

Die ab sofort geltende 4-Tage-Woche bei gleichem Lohn soll das ändern, zumindest technisch. Das Pilotprojekt zielt aus politischer Sicht auf Roseros Generation ab, deren Stimmen die spanische Linksregierung braucht. Premier Pedro Sánchez von der sozialistischen PSOE kommt derzeit laut Umfragen bei den am 28. Mai anstehenden Kommunal- und Regionalwahlen wie bei den Parlamentswahlen Ende des Jahres bestenfalls auf dasselbe Stimmenniveau wie die Konservativen der PP. Die traditionell niedrige Wahlbeteiligung soll durch eine motiviertere Jugend angehoben werden. Sie wurde bereits mit Hilfen für Miete und Kulturleistungen umgarnt.

Arbeitsprozesse ändern

Durch die Anhebung des Mindestlohnes sowie das Pilotprojekt soll aber auch die niedrige Arbeitsproduktivität verbessert werden. Nach Daten von Eurostat sind Spanien und Portugal, wo das 4-Tage-Modell im Juni startet, jene EU-Länder, die beim geleisteten Pensum pro Stunde ganz am Ende stehen, was die niedrigeren Löhne in Teilen erklärt.

Viel wird immer wieder auf das Klima geschoben, „aber es hat auch eindeutig mit Arbeitsprozessen zu tun“, sagt der Ökonom Javier Díaz-Giménez von der spanischen Business-School IESE in Madrid. Bei einer 4-Tage-Woche müssen diese geändert werden, um das gleiche Pensum statt in fünf eben in vier Tagen zu erledigen. Es wird davon ausgegangen, dass Arbeitnehmer mit der Aussicht auf mehr Freizeit, motivierter sind und schneller arbeiten.