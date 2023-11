2023 bereits 2.200 Tote oder Vermisste im zentralen Mittelmeer

Im Jahr 2023 sind fast 2.200 Kinder, Frauen und Männer im zentralen Mittelmeer als vermisst oder tot gemeldet worden, berichten Ärzte ohne Grenzen (MSF) am Mittwoch. Damit sei 2023 auf dieser Migrationsroute das tödlichste Jahr seit 2017. Im neuen Bericht "Niemand kam uns zu Hilfe" prangert die NGO die gewaltsamen Praktiken an Europas Grenzen und die bewusste Untätigkeit der europäischen Staaten an, die zu noch mehr Todesfällen im Mittelmeer geführt hätten.

Der Bericht stütze sich auf medizinische und operative Daten, die von MSF an Bord des Rettungsschiffs Geo Barents gesammelt worden seien. Darin seien zahlreiche Fälle dokumentiert, in denen europäische Küstenstaaten wissentlich das Leben von Menschen in Gefahr gebracht hätten, etwa durch Verzögerung oder schlecht koordinierte Rettungsmaßnahmen und Rückführungen an unsichere Orte, so die NGO. Der Bericht beschreibe auch das extreme Ausmaß an Gewalt, von dem Überlebende den MSF-Teams an Bord der Geo Barents berichteten.

