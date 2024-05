2.000 Objekte aus dem Britischen Museum verschwunden: Nun ermittelt das FBI

Higgs war im Juli 2023 entlassen worden und verteidigt sich derzeit in einer Zivilklage. Ihm wird vorgeworfen Objekte im Wert von 117.000 Euro entwendet zu haben.

Und hier wird der ohnehin unglaubliche Fall kurios: Verkauft wurden viele der Objekte von dem Benutzerprofil "sultan1966". Das Geld sandten die Käufer ein PayPal-Konto, das auf Peter Higgs registriert war. Jenem Mann, der leitender Kurator in der Abteilung für griechische und römische Geschichte des Museums war.

Der olivgrüne und der orangene Edelsteine konnten zwar noch nicht lokalisiert werden. Doch bei der Rückgabe von 268 Objekten habe das FBI bereits geholfen; sie waren an einen Sammler aus Washington verkauft worden.

Unterdessen wurde das Projekt, die verlorenen Objekte zurück ins Museum zu holen, ein globales Unterfangen, an dem sich nun auch das FBI beteiligt.

Aber ein passionierter Kurator, der wertvolle Objekte teils beschädigt, um sie billig zu verkaufen - unter seinem realen Namen? "Ich meine, für mich klingt das wie eine Falle. Es klingt, als ob er reingelegt wurde", sagt eine frühre Kuratorin im BBC-Podcast "Theft At The British Museum".

Ittai Gradel ist ein Wissenschafter und Edelstein-Sammler in Dänemark und wurde im Mai 2020 stutzig. In einem neuen Buch über Edelsteine fiel ihm ein ungewöhnlicher olivgrüner Edelstein mit dem Abbild von Kaiser Augustus auf, erzählt er BBCs Kulturjournalistin Katie Razzall. Der Stein, wurde in dem Buch festgehalten, gehörte dem Britischen Museum. Kurios, dachte Gradel. War ihm dieser Stein nicht unlängst von einem britischen Händler zum Verkauf angeboten worden? Er war ihm damals aufgefallen, weil die Figur auf dem Stein eine, für römische Verhältnisse ungewöhnliche Haartolle hatte.

360 "Geschenke" ans Museum

Gradel kontaktierte den Kunsthändler. Wie er in den Besitz gekommen war, wollte Gradel wissen. Über einen anderen Händler. Und dieser? Über eBay. Der Name des Verkäufers: Sultan1966.

Doch obwohl leitende Mitglieder die Warnungen als "völlig unbegründet" abtaten, verschrieb sich Ittai Gradel dem Fall. Er konnte mittlerweile 360 Steine ausfindig machen und an das Museum retournieren.

Doch weil viele der Artefakte gar nicht katalogisiert waren, hat das Museum Schwierigkeiten nachzuweisen, welche der geborgenen Gegenstände aus der eigenen Sammlung stammten. Und kann sie derzeit nur als Schenkungen annehmen.

Ittai Gradel hofft dennoch, dass es ihm viele gleichtun werden.