200 Mio. gefordert: IS-Rache für Flüchtlingshilfe

Am Samstag hatte Japans Regierungschef Shinzo Abe in Kairo die Unterstützung Japans für den Kampf gegen den IS-Terror unterstrichen: 200 Millionen US-Dollar (172,34 Mio. Euro) stelle Tokio an nicht-militärischer Hilfe für Flüchtlinge und Infrastruktur bereit, für den Libanon, die Türkei und „für die Länder, die mit dem IS kämpfen“. Drei Tage später präsentierte die Terrormiliz „Islamischer Staat“ ihre zynische Antwort: In einem Video zeigt sie zwei japanische Geiseln und droht mit ihrer Ermordung, sollte Japan nicht binnen 72 Stunden Lösegeld an die Miliz zahlen – und zwar exakt 200 Millionen Dollar.

Das Video ähnelt jenen Videobotschaften, die der IS schon früher gesendet hat. Die Geiseln sind in orange Overalls gekleidet. Bei dem schwarz vermummten Mann, der die Botschaft überbringt, dürfte es sich um „Jihadi-John“ handeln – jenen Dschihadisten also, der die US-Amerikaner James Foley und Steven Sotloff und die Briten David Haines und Alan Henning enthauptet hat. Er sagt in dem Video mit britischem Akzent, der IS habe die Geiseln als Strafe für Japans Unterstützung im Kampf gegen den IS genommen. Es ist die erste offizielle Lösegeldforderung des IS.