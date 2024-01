19-jähriger Terrorverdächtiger in Belgien festgenommen

In Belgien ist ein junger Mann festgenommen worden, der einen Terroranschlag auf eine jüdische Einrichtung geplant haben soll. Der 19-Jährige aus Antwerpen werde auch verdächtigt, sich illegal Waffen beschafft zu haben, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Sonntagabend nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga mit. Über einen möglichen Haftbefehl solle Anfang dieser Woche ein Untersuchungsgericht entscheiden.

Details zu den mutmaßlichen Anschlagsplanungen und ein mögliches Motiv des Mannes nannte die Ermittler zunächst nicht. Sie bestätigten lediglich, dass die Polizei in Antwerpen am Freitagabend einen Hinweis auf den Mann erhalten hatte. Er wurde dann am Samstag festgenommen.