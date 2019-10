18-Jähriger bei Protesten in Hongkong angeschossen

Eine Polizeisprecherin gab an, der Polizist habe aus Notwehr geschossen. Eine Gruppe Demonstranten soll die Einsatzgruppe der Polizei angegriffen und trotz Warnungen nicht von ihnen abgelassen haben. Am Ende habe der Beamte geschossen, "um sein eigenes Leben und das seiner Kollegen zu retten".

Insgesamt sollen laut South China Morning Post mindestens fünf Schüsse gefallen sein, zuvor auch zwei Warnschüsse.

Insgesamt befinden sich laut Angaben der Hongkonger Krankenhausverwaltung 31 Menschen wegen der Proteste in Behandlung - darunter zwei Männer in "kritischem" und einem weiteren in "ernstem" Zustand.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk Hongkongs hat gegen 19 Uhr Ortszeit alle seine Reporter abgezogen, nachdem einer von ihnen von einem Projektil am Kopf getroffen und verletzt wurde.

Aufgrund der andauernden Proteste ist mit weiteren Auseinandersetzungen und damit auch Verletzten zu rechnen.

Proteste am chinesischen Nationalfeiertag

Trotz eines Verbots waren am chinesischen Nationalfeiertag Zehntausende Menschen in einem Protestmarsch für Demokratie und Menschenrechte durch die Stadt gezogen. "Freiheit für Hongkong" und " Hongkong gib Gas" riefen die zumeist schwarz gekleideten Demonstranten am Dienstag.