15.000 Islamisten als IS-Schlachtenbummler

Der Unterhaltungswert einer Videobotschaft von El-Kaida-Chef Al Zawahiri ist folgender: Ein Mann liest eine Botschaft dogmatischen Inhaltes, starres Bild, eine Stunde Text, Ende. Der Islamische Staat ist da prägnanter: Ein Leichen-Foto auf twitter hier, eine Koransure da, dazwischen ein Katzenfoto, auf das eine wüste Drohung folgt. Und das zieht – vor allem neue „Follower“ und „Liker“ an. Aber nicht nur das. Laut einem UN-Bericht haben sich seit Beginn des syrischen Bürgerkrieges 15.000 Menschen aus mindestens 80 Staaten dem IS ("Islamischer Staat") und anderen dschihadistischen Gruppen in Syrien angeschlossen. Von einem Strom in „beispiellosem Ausmaß“ ist die Rede. Und von Herkunftsländern, die bisher keinerlei Probleme mit islamistischen Strömungen gehabt hätten. Und so würden plötzlich chilenisch-norwegische Dschihadisten um den Erdball reisen.

Es handelt sich um einen Bericht eines Sonderkomitees des UN-Sicherheitsrates, das sich mit der Beobachtung von El-Kaida befasst. Und betont wird darin vor allem die völlig unterschiedliche Kommunikationsstrategie des IS im Vergleich zu El Kaida: professionell, schnell, unter Einbeziehung neuer Kommunikationsmedien. Ungeachtet der formellen Trennung der beiden Organisationen wird der IS in dem Bericht jedoch als Splittergruppe der El Kaida betrachtet – mit denselben Zielen, jedoch mit einer anderen Strategie.

Tatsächlich werden die Zahlen an IS-Sympathisanten oder tatsächlichen Kämpfern beinahe täglich nach oben revidiert. US-Sicherheitskreise gehen derzeit laut Washington Post davon aus, dass monatlich rund 1000 Islamisten nach Syrien reisen. Und ungeachtet der Luftangriffe der Anti-IS-Allianz breitet sich der Islamische Staat aus. Nach tagelangen Kämpfen mit der syrischen Armee fiel dem IS am Freitag ein Gas-Feld nahe der strategisch wichtigen Stadt Homs in die Hände.

Die UNO will den IS jetzt mit lokalen Waffenstillstandszonen in Syrien besser bekämpfen – und Hilfslieferungen an die lokale Bevölkerung ermöglichen. Laut UN-Sondergesandtem Staffan de Mistura könnte eine Solche Zone etwa Aleppo umfassen, wo Syrische Armee und Rebellen der Freien Syrischen Armee FSA einander in einem aussichtslosen Stellungskrieg zu zermürben versuchen, während der IS gegenüber der FSA zunehmend an Boden gewinnt. Zuletzt hatte auch US-Verteidigungsminister Chuck Hagel eingeräumt, dass das Assad-Regime von den internationalen Luftschlägen profitiere.