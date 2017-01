14 Tote bei Doppelanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu

Bei zwei Selbstmordanschlägen auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Autos sprengte sich am Montagmittag (Ortszeit) nach Angaben der Polizei bei einem Kontrollpunkt in der Nähe des Hotels in die Luft.

Ein Lastwagen fuhr dann durch den zerstörten Kontrollpunkt auf den Stützpunkt der Friedenstruppe der Afrikanischen Union (Amisom) und explodierte ebenfalls, wie die Somalia-Mission der Afrikanischen Union (AU) per Twitter berichtete. Danach waren Schüsse zu hören.

Two VBIEDs exploded outside AMISOM’s MIA base in Mogadishu this afternoon. The first one was at a Somali National Security Forces checkpoint