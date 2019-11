13 französische Soldaten bei Mali-Mission verunglückt

Beim Absturz von zwei französischen Militärhubschraubern in Mali sind 13 französische Soldaten ums Leben gekommen. Der Elysée-Palast sprach am Dienstag in einer Erklärung von einem " Unfall der beiden Helikopter bei einem Kampfeinsatz gegen Dschihadisten".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen der Soldaten sein Beileid aus. Erst Anfang November war ein französischer Soldat in Mali durch eine Sprengfalle in Mali getötet worden.

Dschihadisten-Führer getötet

Vor drei Wochen gab Frankreich den Tod eines wichtigen Dschihadisten-Anführers in Mali bekannt: Ali Maychou sei bereits am 9. Oktober in Mali von französischen Streitkräften getötet worden, bestätigte das französische Verteidigungsministerium damals entsprechende Berichte.