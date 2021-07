Aufbruch zu einem neuen Konzil?

Bald wurde auch uns Jungen klar, dass eine von allen mitgefeierte Messe viel attraktiver sein konnte als das bisherige Priestermurmeln auf Latein. Breit inszenierte Versöhnungsgesten des Papstes gegenüber evangelischen und orthodoxen Kirchenführern begeisterten uns, das Gespräch mit Juden, „weltlichen“ Wissenschaftlern und Künstlern faszinierte.

Erst jetzt dämmerte uns, dass in Österreich Kardinal Franz König längst Dinge praktiziert hatte, die in der Weltkirche noch gar nicht üblich waren: die Volksmesse, aber auch der Verzicht, über eine bestimmte Partei in die Politik hineinzuregieren.

Das alles machte uns stolz auf „unseren“ Kardinal König, der auch weltkirchlich Wichtiges bewegen half, und auf die Kirche, die plötzlich einen volkstümlichen Regenten hatte, der Freundlichkeit, Güte und Humor ausstrahlte, obwohl er „der sturste Konservative war, den Gott auf Erden geschaffen hat“, wie viele Jahre später Kardinal Silvio Oddi sagte und (ein wenig abschätzig) daran erinnerte, dass es in Roncallis Amtszeit in Venedig Priestern noch verboten war, ins Kino oder ins Stadion zu gehen oder mit einer Frau im Auto zu fahren.

Der bergamaskische Bauernsohn auf dem Papstthron war – wie übrigens auch Kardinal König – ein aufgeklärter Konservativer, der immer wusste, dass man Reformierbares rechtzeitig reformieren muss, um Bewahrenswertes zu erhalten. Drei Mauern habe Vaticanum II niedergerissen, schrieb Franz König im Rückblick: die Mauer zwischen Priestern und Laien, die Mauer gegenüber nicht-katholischen Christen und die Mauer zur Welt.

Offenbarung als sich entfaltende Selbstmitteilung Gottes, nicht als Fertigpaket, Verkündigung in verständlicher Sprache, Neuentdeckung der Bibel, Sexualität als Gottesgeschenk, freie Religionswahl, Anerkennung von dem, was auch in anderen Religionen „wahr und heilig ist“, klare Absage an Antijudaismus, Zugehen auch auf Nichtgläubige: Die Zugkraft dieser Ideen reichte weit über Kirchenkreise hinaus.