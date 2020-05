Auf den Zahn gefühlt

Grünschnabel, Maul auf! Da tut sich nicht viel. Hunde- und Katzenbabys kommen zahnlos zur Welt, ebenso die meisten Kleintiere für daheim. Nicht so Meerschweinchen, sie machen ihrer Einordnung als Nager von Anfang an alle Ehre. Ihre Milchzähne werden noch vor der Geburt durch die bleibenden ersetzt.



Hundewelpen sind vier, fünf Wochen alt, wenn die ersten Zähne durchbrechen. Im Alter von fünf bis sieben Monaten macht sich an Stelle der 28 Milchzähne ein dauerhaftes Gebiss breit. Ausgewachsene Hunde ergreifen, zerreißen und zerkauen ihre Nahrung schließlich mit 12 Schneide-, 4 Eck-, 16 vorderen und 10 hinteren Backenzähnen. Theoretisch. "Die wenigsten Hunde verfügen über ein vollständiges Gebiss mit 42 Zähnen", sagt Zoodoc Thomas Voracek aus dem KURIER-Tiercoach-Team. Meist bleiben die Zähne hinter den Eckzähnen auf der Strecke.



Bei Katzenkindern zeigen sich die ersten Zähne rund drei Wochen nach der Geburt. Ab dem zweiten Lebensmonat schieben langsam, aber sicher, 30 permanente Zähne die 26 Milchzähne weg. Selten ist das vollständige Gebiss mit 12 Schneide-, 4 Eck-und 14 Backenzähnen voll ausgebildet.



Bei neugeborenen Nagetieren wie Hamster, Maus und Ratte sind die Zähne bald da – und bleiben für immer. Trotz der Vielfalt in Körperbau und Lebensweise verfügen Nagetiere über ein relativ einheitliches Gebiss – mit 16 bzw. zwanzig permanenten Zähnen. Die vergrößerten mittleren Schneidezähne im Ober- und Unterkiefer sind charakteristisch, ebenso die großen Lücken, die sich auftun, bevor sich die Backenzähne aneinander reihen. "Die stark beanspruchten Nagezähne wachsen zeitlebens weiter", sagt Voracek. Backenzähne dagegen haben bei den meisten Arten ein begrenztes Wachstum.