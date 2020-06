AUA-Passagiere einfach ausgesetzt

Gebhard H. aus Niederösterreich ist ebenfalls verärgert: "Wenn wir wenigstens gewusst hätten, ob wir nach Wien zurückfliegen oder nicht. Nicht einmal das haben sie uns gesagt. Mein Sohn hat ja in Schwechat auf uns gewartet, der hätte sich gleich auf den Weg nach Bratislava machen können."

Vier Stunden habe es gedauert, ehe das Gepäck vollständig ausgeladen war. Ein Flughafen-Mitarbeiter habe schließlich einem Passagier die weiteren Modalitäten bekannt gegeben. "Der hat dann mit einem Megafon durchgesagt, dass wir uns selber um die Heimfahrt kümmern und die Rechnung an die AUA schicken sollen", sagt Jurist Jörg B., der ebenfalls in der Ankunftshalle festgesessen ist. Außerdem sei man informiert worden, dass es in Bratislava um diese Uhrzeit "kein Taxi, keinen Zug und keinen Bus" gebe.

Das Flugunternehmen gibt sich zerknirscht. "Da ist uns was Schlimmes passiert", sagt AUA-Sprecher Peter Thier. Der Flug habe aus Sicherheitsgründen umge­leitet werden müssen. "Aber dann wurde in Wien die falsche Entscheidung ge­troffen", sagt Thier. "Ein Mitarbeiter gab die Anweisung, dass sich die Passagiere selbst um die Rückreise kümmern sollen, im Glauben, dass dies schneller geht." Zuvor habe der Mitarbeiter bei vier Busunternehmen vergeblich um Unterstützung ersucht.

Drei AUA-Flieger seien in der Unwetternacht nach Bratislava umgeleitet worden, zwei davon konnten nach dem Gewitter samt Fluggästen nach Wien zurückfliegen. Nur der Teneriffa-Charter der Lauda Air blieb am Boden.