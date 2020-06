AUA-Panne: Frau bekam Rollstuhl nicht

Lauda: "Die AUA hätte eine neue Crew schicken müssen"

Österreichs bekanntester Pilot und Airliner Niki Lauda wundert sich über die Vorfälle in Bratislava.

KURIER: Wie hätten Sie reagiert? Niki Lauda: Wenn man weiß, dass die Duty-Time (die gesetzlich erlaubte maximale Flugzeit, Anm.) zu Ende geht, hätte die AUA eine neue Crew nach Bratislava schicken müssen. Das dauert maximal eine Stunde, bis die dort sind. Dann kann man, wenn’s nötig ist, den Flieger auftanken und in zehn Minuten sind sie zurück in Wien. Wenn ich für Nikiverantwortlich bin, schick ich die Crew sofort hinüber.

Auf dem Flughafen wurden die Leute nicht versorgt und nicht informiert. Es ist vollkommen logisch, dass, wenn Wien durch ein Gewitter zu ist und viele Flieger aus­weichen, der Airport, die Taxis und Busse in Bratislava heillos überfordert sind.

Die Ursache für das Chaos? Das passiert, wenn keine Entscheidung getroffen wird. Nochmal: Ich verstehe nicht, warum die nicht sofort eine neue Crew in Bewegung gesetzt haben. Und in bestimmten Fällen kann der Pilot in Absprache mit der Crew die Duty-Time um eine gewisse Zeit verlängern. Ich weiß aber nicht, ob das möglich gewesen wäre.