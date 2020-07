Asylwerberheim Saualm sperrt zu

Eine Betreuungseinrichtung, in der „gewalttätige und mutmaßlich straffällig gewordene Asylwerber" fernab vom Schuss untergebracht werden – so lautete einst der Kärntner Ansatz in Sachen Asylpolitik. Der Ideenspender dazu war der damalige Landeshauptmann Jörg Haider. Das Projekt wurde auf der Saualm in der Gemeinde Griffen auf 1200 Meter Seehöhe umgesetzt. Aus einem ehemaligen Jugendheim wurde eine Unterkunft für Flüchtlinge. Eröffnet wurde die „Sonderanstalt" im November 2008 – ein Monat nach Haiders Unfalltod – von seinem Nachfolger Gerhard Dörfler.