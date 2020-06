Aserbaidschan: "Alles nur Selbstinszenierung"

Irgendwo zwischen der neuen Shopping-Mall an der Strandpromenade und dem Vergnügungspark mit seinen Kettenkarussell und dem Autodrom kracht es. Einige Typen schlagen im Streit aufeinander ein. Zwischen Familien, die an der Promenade spazieren, Paaren, Kindern, die Zuckerwatte kauend innehalten und auf den Tumult starren. "Light your fire" lautet das Motto des bevorstehenden Song Contests in der Hauptstadt Aserbaidschans. Die Polizei kommt. Die Streithähne verschwinden im Polizeiauto. Alles gerät wieder in Fluss. Es wird wieder weiterflaniert und -spaziert auf dem Laufsteg dieser Stadt.

Baku zeigt, was es hat. Nach dem Öl- und Gas-Boom hofft Aserbaidschan nun auf einen Touristenboom. Und der Song Contest bietet die Bühne, sich zu präsentieren. Eine neue Halle, die renovierte Innenstadt, die Strandpromenade, Luxushotels. Debatten darüber, wie das alles umgesetzt wurde, wie die Regierung so agiert, sind da ebenso wenig willkommen, wie Schlägereien am Strand. Aber es gibt sie eben.

In einem Café im herausgeputzten Zentrum der Stadt sitzt Turjat und schlürft Tee. Er kommt gerade vom Gericht. Wegen einer Kundgebung, deren Genehmigung er ohne Begründung nicht bekommen und wogegen er Klage eingereicht hat. Das war im März. Jetzt ist es Mai. Und bisher wurde die Verhandlung jedes Mal nach wenigen Minuten vertagt – ohne Angabe von Gründen. Es geht ihm ums Prinzip – nicht darum, zu gewinnen. Denn das, so sagt er, sei ohnehin ausgeschlossen.