Arzt will nach Dubai zurückkehren

Eugen Adelsmayr war der Medienrummel um seine Person so gar nicht recht. Um 5.37 Uhr entstieg der 52-jährige Mediziner aus Bad Ischl auf dem Flughafen Wien-Schwechat einer Maschine - unter Blitzlichtgewitter.



Dann ging es rasch: Mitarbeiter des Außenministeriums holten ihn ab, brieften ihn abseits der Journalisten, bis er kurz darauf unter noch stärkerem Blitzlichtgewitter und vor laufenden Kameras zur Pressekonferenz schritt. "Diese extreme Aufmerksamkeit ist überraschend für mich. Ich frage mich, womit ich das verdient hab'", sagte Adelsmayr demütig.



Rund 45 Minuten hatte der in Dubai wegen Mordes an einem Patienten angeklagte Arzt bis zu seinem Flug nach Salzburg Zeit. Die nächste Station: ein Krankenzimmer in einem Spital, wo er seine schwer kranke Frau umarmen konnte. Flankiert wurde er am Podium von Elisabeth Ellison-Kramer und Elisabeth Tichy-Fisslberger aus dem Außenministerium. Die Juristinnen hatten über Wochen alle diplomatischen Hebel in Bewegung gesetzt, damit der Bad Ischler, der stets seine Unschuld beteuerte und von einer Intrige sprach, aus "humanitären Gründen" ausreisen durfte.