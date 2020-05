Anwalt des „Austro-Taliban“ im Gespräch

Wie erklären Sie sich die Übersetzung von Hetzschriften, die Ihrem Mandanten angelastet werden?

Das waren Texte, die in den USA nicht beanstandet wurden. Sie stammen aus 2007. Zu dieser Zeit war der Autor noch nicht so radikal und lebte unbehelligt in den USA. Hier sieht man, wie schlampig gearbeitet wurde.

Warum überwies er 4000 Euro für einen Freund, der laut Staatsanwalt bei einer terroristischen Miliz war?

Nicht nur mein Mandant, auch der Vater des Jungen hat Geld überwiesen. Warum ist der Vater nicht angeklagt? Mein Mandant wollte seinem Freund, der in einer Koranschule war, helfen. Es ist ihm nicht eingefallen, bei einem Freund, dem er voll vertraut, nach dem „Wofür“ zu fragen. Er hat der Polizei gesagt: Wenn er es im Puff ausgegeben hätte, wäre es ihm egal gewesen.

Aber der Freund war angeblich für die Islamische Bewegung Usbekistan tätig.

Wer sagt das? Das ist eine Konstruktion. Diese Bewegung stellte ein Video online, auf dem der tote Freund zu sehen ist. Als das Video auftauchte, war mein Mandant in U-Haft. Das passt zeitlich nicht zusammen. Wer sagt, dass das Geld für die Miliz war?

Ursprünglich galt Ihr Mandant laut Medienberichten als „Schläfer“, der ein Flugzeug in den Deutschen Reichstag steuern wollte.

Ein anonymer Hinweis hat dazu geführt. Diese Person gibt es nicht. Wahrscheinlich wurde das Attentat, das nachweislich nicht geplant worden ist, erfunden, um meinen Mandanten einzusperren.

Wer soll ...

... eines möchte ich noch anmerken. So etwas habe ich noch nie erlebt: Als Beweis gegen ihn wird ein Selbstgespräch verwendet. Es gab in der ungefähr 40 Quadratmeter großen Wohnung viele akustische und optische Aufnahmegeräte! Er hat nachts noch am Computer gearbeitet, dabei herumgemurmelt und auch ein Mal die Stimme von Osama bin Laden nachgeahmt. Und das wird gegen ihn verwendet.

Sie werden im Prozess auch inhaltliche Fragen aufwerfen. Etwa, was ist legitimer Widerstand und was ist Terror?

Das ist eine wichtige Frage. Darf ich, wie mein Mandant, im Krieg in Afghanistan gegen die amerikanischen und deutschen Truppen sein?

Darf man?

Laut Anklage nicht. Laut Anklage ist man dann ein Terrorist.