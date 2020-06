Anschläge auf Israelis: Zwei Iraner in Haft

Der 28-jährige Saeid M. war auf der Flucht von seiner eigenen Granate schwer verletzt worden. Er verlor beide Beine. Sein 42-jähriger Komplize Mohummad H. wollte Dienstagabend nach Kuala Lumpur fliehen, als ihn die Beamten am Flughafen festnahmen.

Ein dritter Mann, Masoud S., 31, der mit den beiden anderen vor der Flucht zusammen war, wird noch gesucht. Er könnte nach Malaysia geflohen sein. Die drei Männer waren mit einer Frau nach Thailand eingereist, die für die Gruppe ein Appartement gemietet hatte. Auch Leila R., 32, könnte sich abgesetzt haben.

Die Explosionen in Bangkok kamen einen Tag nach dem Anschlag auf eine israelische Diplomatin in Indien und einem gescheiterten Anschlag in Georgien am Montag. Die Art des Bombenbaus war an allen Tatorten ähnlich.

Ein thailändischer Geheimdienstmitarbeiter sagte zu AFP : „Die drei Iraner sind ein Mörderteam, dessen Zielscheibe israelische Diplomaten sind, der Botschafter eingeschlossen.“