Annan soll in Syrien-Krise vermitteln

Vorerst muss die UNO dem Töten aber tatenlos zusehen, China und Russland verhindern eine Verurteilung Syriens durch den Sicherheitsrat. Die UNO gibt aber nicht auf: Sie ernannte mit der Arabischen Liga einen Sondergesandten für Syrien. Ex-UN-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger Kofi Annan will mit allen Beteiligten „ein Ende der Gewalt und der Menschenrechtsverletzungen herbeiführen und eine friedliche Lösung der Krise erreichen“.

Der 73-jährige Annan, der von 1997 bis 2006 UN-Chef war, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Vermittler in Konflikten gemacht, etwa nach den blutigen Unruhen nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Kenia 2007/2008.

In der seit Monaten eingekesselten Widerstandshochburg Homs wird die Lage indes immer dramatischer. Täglich ist die Stadt unter Beschuss, gestern starben wieder mindestens fünf Erwachsene und ein Kind. „Wasser, Nahrung und medizinische Güter werden knapp“, warnte ein Oppositionsaktivist. "Menschen werden bald aus Hunger und Schlafmangel kollabieren."

Video-Appelle Hilferufe kamen auch von zwei Journalisten, die bei dem Angriff auf ein Pressezentrum am Mittwoch schwer verletzt wurden. In Videos flehten die Französin und der Brite das Regime an, ihre Evakuierung zu ermöglichen. Frankreichs Botschafter Chevallier, der Syrien erst vor Kurzem verlassen hatte, verhandelt seit gestern in Damaskus über die Bergung der Reporterin und den Abtransport ihrer zwei getöteten Kollegen.