Anklage gegen Dubai-Arzt bröckelt

Der Bad Ischler wird für den restlichen Prozessverlauf zum Pendler. Er durfte Ende September bis zum gestrigen Termin ausreisen, um seine kranke Frau zu besuchen. Auch in Zukunft ist es ihm gestattet, die Zeit zwischen den Verhandlungen in Österreich zu verbringen. Er will am Dienstag oder Mittwoch zurückkehren. Nächster Gerichtstermin ist am 30. Oktober.