Angst vor der iranischen Atombombe

Die große Militäranlage Parchin, 30 Kilometer von Teheran entfernt, dient eigentlich der Entwicklung von Raketen. Jetzt schürt sie aber Israels Angst, das Mullah-Regime könnte schon bald über Atomwaffen verfügen.



Die Haaretz berichtete am Sonntag, in der Anlage mit Hunderten Gebäuden und unterirdischen Bunkern seien Experimente durchgeführt worden, die als abschließende Vorbereitungen für den Bau von Atomwaffen zu werten seien. So habe es Testexplosionen und Computersimulationen von Explosionen gegeben. Die Zeitung beruft sich auf Informationen, die sich im neuesten Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde finden sollen. Die IAEO will das brisante Dokument diese Woche veröffentlichen, aber es sickerten schon Details durch.



Es soll zwar weiter keine "unwiderlegbaren Beweise" für ein Atomwaffenprogramm geben, aber eine große Zahl von Hinweisen. So sollen Irans Techniker über ein Computermodell eines Atomsprengkopfs verfügen. Auf einer Satellitenaufnahme des Militärlagers Parchin, das von IAEO-Inspektoren nie betreten werden durfte, sei ein Stahlkörper in der Größe eines Busses zu erkennen, in dem hochexplosive Sprengstoffe - etwa zur Zündung einer Atombombe - getestet werden könnten.



Die IAEO hat in ihrem Bericht Geheimdienstinformationen aus den USA, Großbritannien, Frankreich und Israel verarbeitet und mit eigenen Erhebungen abgeglichen. IAEO-Generaldirektor Yukiya Amano hat den Iran-Bericht noch nicht freigegeben.